komarovaky

Кристина komarovaky

 
39 летРоссия/Калининград
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
CЕО. Продажа ссылок-вечных (статьи) и естественных (форумы,блоги...). Гарантии,качество.

                                                

Белые инструменты продвижения.

Направления:

1.Статейное продвижение.

2.Крауд-маркетинг (прокачка на форумах,блогах...).Поддержание общения в ветке.

3.Управление репутацией в интернете -отзывы (заведение карточки компании+написание отзыва).

4.Ручная регистрация компании в белых каталогах.

5.Юзабилити-аудит.

6.Копирайтинг.

7.Продвижение в инстаграмм.

 

Кристина.

ГК Бизнес Продвижение (биржа сайтов).

Контактный телефон - +7 962 254 33 54

Почта: [email protected]

Skype: komarovaky1

 