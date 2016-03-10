komarovaky

CЕО. Продажа ссылок-вечных (статьи) и естественных (форумы,блоги...). Гарантии,качество.
Белые инструменты продвижения.
Направления:
1.Статейное продвижение.
2.Крауд-маркетинг (прокачка на форумах,блогах...).Поддержание общения в ветке.
3.Управление репутацией в интернете -отзывы (заведение карточки компании+написание отзыва).
4.Ручная регистрация компании в белых каталогах.
5.Юзабилити-аудит.
6.Копирайтинг.
7.Продвижение в инстаграмм.
Кристина.
ГК Бизнес Продвижение (биржа сайтов).
Контактный телефон - +7 962 254 33 54
Почта: [email protected]
Skype: komarovaky1
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