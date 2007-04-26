Опыт работы --- 4 года в канцелярской фирме на должности дизайнер-верстальщик

Обязанности: допечатная подготовка публикаций,разработка макетов,изготовление этикеток,упаковок,листовок,отрисовка,обтравка.

QuarkXPress,In Design,Adobe Illustrator,Adobe Photoshop,CorelDraw