Опыт работы --- 4 года в канцелярской фирме на должности дизайнер-верстальщик
Обязанности: допечатная подготовка публикаций,разработка макетов,изготовление этикеток,упаковок,листовок,отрисовка,обтравка.
QuarkXPress,In Design,Adobe Illustrator,Adobe Photoshop,CorelDraw
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Портфолио
- Флаг футбольного клуба Абеха139 просмотров
- Эмблема футбольного клуба Абеха181 просмотр
- Логотип футбольного Аудиклуба134 просмотра
- Отрисовка логотипа 2109 просмотров
- Отрисовка логотипа126 просмотров
- Плакат 2126 просмотров
- Обложка для тетради 6101 просмотр
- Обложка для тетради 5106 просмотров
- Обложка для тетради 4107 просмотров
- Обложка для тетради 3105 просмотров
- Обложка для тетради 2107 просмотров
- Обложка для тетради126 просмотров