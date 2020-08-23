Обо мне:Добрый день, меня зовут Владимир.
На сегодняшний день, на рынке контекстной рекламы полно предложений настройки кампаний в Яндекс и Google, но довести кампанию до реальных продаж получается далеко не у всех…секрет прост, основная работа начинается после создания и запуска рекламы!
Если Вы тоже хотите получить работающую контекстную рекламу с высокой конверсией в заявку и гарантией результата, давайте поработаем!
Я профессионально занимаюсь:
-разработкой, настройкой и ведением рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords.
-делаю аудит рекламных кампаний.
-делаю сквозную аналитику любых проектов от клика до продаж.
-снижаю затраты на рекламу/ повышаю эффективность существующих затрат.
-загружаю Ваш отдел продаж целевыми заявками.
Особое предложение для компаний по продаже Пластиковых окон!