Результат моей работы - Ваши продажи!

Обо мне:

Добрый день, меня зовут Владимир.

На сегодняшний день, на рынке контекстной рекламы полно предложений настройки кампаний в Яндекс и Google, но довести кампанию до реальных продаж получается далеко не у всех…секрет прост, основная работа начинается после создания и запуска рекламы!

Если Вы тоже хотите получить работающую контекстную рекламу с высокой конверсией в заявку и гарантией результата, давайте поработаем!

Я профессионально занимаюсь:

-разработкой, настройкой и ведением рекламных кампаний в Яндекс Директ и Google Adwords.

-делаю аудит рекламных кампаний.

-делаю сквозную аналитику любых проектов от клика до продаж.

-снижаю затраты на рекламу/ повышаю эффективность существующих затрат.

-загружаю Ваш отдел продаж целевыми заявками.

Особое предложение для компаний по продаже Пластиковых окон!