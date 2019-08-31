kookadonut

текстовик

имеется образование (пусть не законченное, но все же) по профилям: история, филология, английский язык. соответственно, чем могу заниматься: перевод с английского (и немного - польского), написание текстов, статей, копирайт, рерайт, транскибирование, расшифровка аудио- и видеоматериалов, корректирование, редактирование и etc.

что касается более узкого коридора знаний: захожу в двери под названиями: "кулинария", "вышивка", "компьютерные игры", "художественная литература", "кинематограф", "вязание", "вино и сидры", "дредоплетение".