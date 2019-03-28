Рисую портреты ,шаржи ,иллюстрации и эскизы

Я специализируюсь на арт -портрете и шаржах , портрет выполнен на компьютере с помощью необходимого оборудования.Техника рисования такая же ,что и в живую ,разница только в цене ,(рисованные в карандаше ,красками портреты стоят значительно дороже).Я же рисую свой портрет на большом формате ,при желании можно его напечатать он будет смотреться качественно и не хуже чем рисованный в карандаше .Для изготовки портрета нужна лишь ваша фотография и немного времени) Так же делаю арты разной сложности ,эскизы ,иллюстрации за небольшую плату.