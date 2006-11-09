Сведения о себе

Год и место рождения: 1985 г., г.Москва

Национальность: РФ

Семейное положение: не замужем

Цель

Перевод текстов на дому (английский язык)

Образование

2002 г. – 2004 г. - ГОУ «Колледж МИД РФ», г.Москва - архивист-делопроизводитель

2004 г.– настоящее время - Московский государственный лингвистический университет - лингвист-переводчик (английский язык)

ПРАКТИКА

2003 г. – Аппарат Правительства РФ, г.Москва

2004 г. – МИД РФ, Департамент кадров, г.Москва

Опыт работы

2004 г. - настоящее время - ЗАО "НН" - секретарь-переводчик

Умения и навыки

Стенография, машинопись: русский шрифт – 250 уд/мин, латинский шрифт – 220 уд/мин, ПК - уверенный пользователь (знание Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint, Photoshop

Знание языков

Английский язык – очень хор., немецкий язык – хор., итальянский язык – читаю и перевожу со словарем, разговорный

Интересы и увлечения

Музыка, гитара, театр, путешествия, спорт (аэробика, плавание)