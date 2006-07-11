Работаю системным администратором на предприятии (примерно 250 компов).
Сделала родному предприятию сайт, хотя и не очень профессиональный, но работает.
Если интересно, можно посмотреть: www.laminar.ru
Неплохо знаю графику. Преподавала в школе и в институте курс "Компьютерная графика" по собственным разработкам. Любимая графическая программа - Photoshop, также умею работать в CorelDraw и PageMaker.
Для удаленной работы: могу подготовить вашу графику (рисунки, фото) для публикования в инете или для типографии, ретушировать и восстанавливать старые или испорченные фотографии.
PS Образование - высшее техническое
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