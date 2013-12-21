Звукорежиссёр + диктор, на радио с 2001 года
Звукорежиссёр + диктор, на радио с 2001 года. Голос универсальный.
(изготовление информационных, игровых, имиджевых роликов)
Любые виды правки звука.
Оборудование:
- микрофоны: NADY TCM1050, AKG Perception 220
- звуковая карта: E-MU 1616m
Сроки изготовления: от 1 до 3 ч.
(возможен более оперативный подход)
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