Звукорежиссёр + диктор, на радио с 2001 года

Звукорежиссёр + диктор, на радио с 2001 года. Голос универсальный.

(изготовление информационных, игровых, имиджевых роликов)

Любые виды правки звука.

Оборудование:

- микрофоны: NADY TCM1050, AKG Perception 220

- звуковая карта: E-MU 1616m

Сроки изготовления: от 1 до 3 ч.

(возможен более оперативный подход)