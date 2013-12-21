kosmosfm

Алексей Самсонов kosmosfm

 
43 годаРоссия/Саратов
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Звукорежиссёр + диктор, на радио с 2001 года

Звукорежиссёр + диктор, на радио с 2001 года. Голос универсальный.

(изготовление информационных, игровых, имиджевых роликов)

Любые виды правки звука.

Оборудование:

- микрофоны: NADY TCM1050, AKG Perception 220

- звуковая карта: E-MU 1616m

Сроки изготовления: от 1 до 3 ч.

(возможен более оперативный подход)

Аудиомонтаж
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Музыка и Звуки
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Озвучивание
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