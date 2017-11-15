Мы развиваем бизнес клиентов, а они - наш.
4 года работал в компании Netpeak – одной из немногих, где действительно заботятся об увеличении прибыльности проекта.
А работать там начал именно потому, что мой подход к работе точно такой же – я люблю растить бизнесы, их доходы и рентабельность.
В общей сложности за все время работы я работал с больше, чем 100 проектами.
Мои самые именитые клиенты по SEO и консалтингу: Tripadvisor.ru, Kupikupon.ru, Homeme.ru, Teletrade.com.ua, Molotok.ru, Tiu.ru, Prom.ua, Comfy.ua, Satu.kz.
Портфолио
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