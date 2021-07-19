Добрый день!
Я являюсь исполнителем работ на Weblancer.net недавно, поэтому имею мало отзывов, но мои работы можно увидеть у меня в портфолио - https://freelance.ru/kotnemez
Делаю красивым ваше оформление - рисую в иллюстраторе все что только можно придумать, а так же могу рисовать от руки.
Окончила художественную школу (7 лет) и так же имею диплом Художника народных художественных промыслов(художественная керамика).
Я всегда на связи, каждую поправку обдумываю с заказчиком, стараюсь в каждой мелочи.
Стилизация, минимализм? Отлично. Множество элементов? Отлично.
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