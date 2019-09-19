kovalchuk-lelya7

Елена Кривенко kovalchuk-lelya7

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Наполнение сайта товарами
  • Знание особенностей разных типов контента;
  • Навыки работы в различных CMS ( 1С-Bitrix, WordPress);
  • Умение работать с большими объемами информации;
  • Способность координировать работу исполнителей для достижения результата;
  • Поиск, отбор и редактирование информации;
  • Стрессоустойчивость, ответственность, умение работать в режиме многозадачности
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Отзывы заказчиков

aryn11
Акпар 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Сделать дубликат 78 товаров и поставить в других категориях Wordpress
WordPress
Работа выполнена очень быстро. Наполнение без ошибок. Рекомендую!
Супер заказчик! Оплата вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв