Наполнение сайта товарами
- Знание особенностей разных типов контента;
- Навыки работы в различных CMS ( 1С-Bitrix, WordPress);
- Умение работать с большими объемами информации;
- Способность координировать работу исполнителей для достижения результата;
- Поиск, отбор и редактирование информации;
- Стрессоустойчивость, ответственность, умение работать в режиме многозадачности
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Работа выполнена очень быстро. Наполнение без ошибок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Супер заказчик! Оплата вовремя. Рекомендую!