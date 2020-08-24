3D/Анимация/Motion Design/Монтаж

Профессиональная графика и монтаж.

Создание 3D моделей, анимация 3D моделей.

Ролики с 2D/3D графикой.

Моушн дизайн.

Визуализация.

Реклама.

Ответственно и пунктуально выполню ваш заказ. Всё что связанно с 3D/2D индустрией в графическом дизайне. Промо ролики, рекламные ролики, технические ролики, интро/аутро, и т.д.

Работаю в Cinema 4D, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Blender 3D, Adobe Premiere Pro.