3D/Анимация/Motion Design/Монтаж
Профессиональная графика и монтаж.
Создание 3D моделей, анимация 3D моделей.
Ролики с 2D/3D графикой.
Моушн дизайн.
Визуализация.
Реклама.
Ответственно и пунктуально выполню ваш заказ. Всё что связанно с 3D/2D индустрией в графическом дизайне. Промо ролики, рекламные ролики, технические ролики, интро/аутро, и т.д.
Работаю в Cinema 4D, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Blender 3D, Adobe Premiere Pro.
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Портфолио
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