Интерьерный дизайн, проектирование.

Являюсь дизайнером с высшим образованием в данной сфере.

Имею опыт работы с реальными заказчиками, разным бюджетом.

Моя работа включает в себя разработку чертежей (планировка, меблировка, электрика, освещение, развертки стен, план пола и потолка), создание визуализаций, подбор материалов в магазине.

При заказах из Москвы и Московской области могу порекомендовать строительную бригаду с которой сотрудничаем уже не один год.