Интерьерный дизайн, проектирование.
Являюсь дизайнером с высшим образованием в данной сфере.
Имею опыт работы с реальными заказчиками, разным бюджетом.
Моя работа включает в себя разработку чертежей (планировка, меблировка, электрика, освещение, развертки стен, план пола и потолка), создание визуализаций, подбор материалов в магазине.
При заказах из Москвы и Московской области могу порекомендовать строительную бригаду с которой сотрудничаем уже не один год.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Шоколад.4 просмотра
- Намек на скандинавию.3 просмотра
- Хай тек спальня.3 просмотра
- Хай тек квартира.2 просмотра