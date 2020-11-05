РЕГИСТРАЦИЯ ИП и ООО, БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
- Регистрация ИП от 3-5 дней;
- Подбор кодов ОКВЭД;
- Составление уведомления на применение упрощённой системы налогообложения;
- Помощь в выборе системы налогообложения;
- Предварительный расчет налогов и взносов, сколько необходимо платить налогов и взносов при выборе определенной системы налогообложения;
- Открытие расчётного счёта;
- Составление заявления на соц. выплаты;
- Составление деклараций;
УСН;
3-НДФЛ;
ЕВНД;
- Бухгалтерская и налоговая отчётность всех видов налогообложения ОСНО, УСН, ЕВНД;
- Восстановление бухгалтерского, налогового и кадрового учёта;
- Стоимость обслуживания зависит от документооборота, системы налогообложения, вида деятельности, количества сотрудников в штате.
Имею опыт работы с налоговыми органами. Хорошо разбираюсь в проблемах и специфике предприятия. Гарантирую индивидуальный подход к каждому.
Мой опыт работы 15 лет. Из них 12 лет главный бухгалтер. Высшее экономическое образование.