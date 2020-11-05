Регистрация ИП и ООО, Бухгалтерские услуги

РЕГИСТРАЦИЯ ИП и ООО, БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

- Регистрация ИП от 3-5 дней;

- Подбор кодов ОКВЭД;

- Составление уведомления на применение упрощённой системы налогообложения;

- Помощь в выборе системы налогообложения;

- Предварительный расчет налогов и взносов, сколько необходимо платить налогов и взносов при выборе определенной системы налогообложения;

- Открытие расчётного счёта;

- Составление заявления на соц. выплаты;

- Составление деклараций;

УСН;

3-НДФЛ;

ЕВНД;

- Бухгалтерская и налоговая отчётность всех видов налогообложения ОСНО, УСН, ЕВНД;

- Восстановление бухгалтерского, налогового и кадрового учёта;

- Стоимость обслуживания зависит от документооборота, системы налогообложения, вида деятельности, количества сотрудников в штате.

Имею опыт работы с налоговыми органами. Хорошо разбираюсь в проблемах и специфике предприятия. Гарантирую индивидуальный подход к каждому.

Мой опыт работы 15 лет. Из них 12 лет главный бухгалтер. Высшее экономическое образование.