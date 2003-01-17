Маєте власну справу , але немає часу на просування?
Про вас ніхто незнає?Не звертають уваги? Мало клієнтів?
Я знаю як це виправити! Я Таня - ваший помічник у веденні та просуванні сторінки в instagram
Займаюся як повним веденням так і одноразовими послугами такі як :
•упаковка сторінки під ключ(без ведення)
•створення візуалу
•написання технічного завдання для фотографа/дизайнера і тд
•створення сторіс
І багато інших , допоможу в будь-якому запиті :)
В повне ведення сторінки входить:
•Аналіз ЦА та конкурентів
•Упаковка профілю
•Створення візуальної стратегії
•Просування через безкоштовні та платні методи
•Написання постів
•Розробка контент-плану
Зроблю безкоштовний розбір вашого профілю
Звʼязатися зі мною можна тут в повідомленнях.
Буду рада нашій співпраці!
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