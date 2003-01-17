SMM-спеціаліст

Маєте власну справу , але немає часу на просування?

Про вас ніхто незнає?Не звертають уваги? Мало клієнтів?

Я знаю як це виправити! Я Таня - ваший помічник у веденні та просуванні сторінки в instagram

Займаюся як повним веденням так і одноразовими послугами такі як :

•упаковка сторінки під ключ(без ведення)

•створення візуалу

•написання технічного завдання для фотографа/дизайнера і тд

•створення сторіс

І багато інших , допоможу в будь-якому запиті :)

В повне ведення сторінки входить:

•Аналіз ЦА та конкурентів

•Упаковка профілю

•Створення візуальної стратегії

•Просування через безкоштовні та платні методи

•Написання постів

•Розробка контент-плану

Зроблю безкоштовний розбір вашого профілю

Звʼязатися зі мною можна тут в повідомленнях.

Буду рада нашій співпраці!