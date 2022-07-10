Я против войны в Украине!
Портфолио
- КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА9 просмотров
- Визуализация оконного профиля для Континет Строй10 просмотров
- Входная группа в кафе Катюша по ул.Орешково8 просмотров
- Офисное здание по ул.50 Летия СССР Донецк20 просмотров
- Клубный ДомЪ GAUDI по ул.Артема 9010 просмотров
- Фасад КТ МРТ им.Калинина14 просмотров
- Реконструкция фасада типового дома культуры 26 просмотров
- Реконструкция фасада типового дома культуры13 просмотров
- Бассейны для мозаичной компании PANDAINTERIOR13 просмотров
- Бассейн и панно для PANDAINTERIOR14 просмотров
- Бассейн и панно для PANDAINTERIOR14 просмотров