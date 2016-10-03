фрилансер

ищу работу фрилансера времени свободного много присылайте предложения переводы,отзывы,рассылка эмейл,корекция текстов.Предлагаю качественные услуги на постоянной основе (круглосуточно, без выходных) и в любых объемах (мыслимых и немыслимых):

Копирайтинг - 100 за1000 знаков без пробелов

Рерайтинг без исходника - 100 руб. за 1000 знаков, без пробелов

Рерайтинг с исходником - 90руб. за 1000 знаков, без пробелов

А также решение других текстовых задач любой степени сложности. Работаю по всем

известным и малоизвестным тематикам и направлениям.

Помню "золотое правило" - Клиент всегда прав. Гарантирую Качество,

Оперативность и, конечно, хорошее настроение!