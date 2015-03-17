Добро пожаловать!
Мои знания:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Написание независимого простого кода.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari,InternetExplorer 9.0+).
9 00 до 22 00
О работе:
Работаю без проблем. Возможно без предоплаты.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт (20 часов/сутки).
- Яндекс Деньги.
контактным данным для связи со мной — будем работать!!!
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