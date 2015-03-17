kraskin

Глеб Остапенко kraskin

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Добро пожаловать!

Мои знания:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Написание независимого  простого кода.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face,  google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari,InternetExplorer 9.0+).
Время работы:

9 00 до 22 00

О работе:

Работаю без проблем. Возможно без предоплаты.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный контакт (20 часов/сутки).
Оплата осуществляется :

  • Яндекс Деньги.
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? — тогда смело обращайтесь по указанным

контактным данным для связи со мной — будем работать!!!