Добро пожаловать!

Мои знания:

HTML5, CSS3, jQuery.

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Написание независимого простого кода.

Адаптация / внедрение плагинов.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts).

Реализация pixel perfect.

Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari,InternetExplorer 9.0+).

9 00 до 22 00

О работе:

Работаю без проблем. Возможно без предоплаты.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный контакт (20 часов/сутки).

Яндекс Деньги.

контактным данным для связи со мной — будем работать!!!