krasnopvicktor

Наша компания достаточно молодая и мы гордимся энергичными, молодыми специалистами. Мы занимаемся созданием проектов по заранее согласованному техническому заданию. На этапе выполнения проекта сообщаем о каждой завершенной стадии, так же вы всегда можете поинтересоваться, по вашему заказу, чем именно занят, на данный момент времени, наш специалист. Предоставляем гарантию и сервисное обслуживание на любое направление.

Мы выполняем проекты по следующим направлениям:

1). Автоматизированные системы управления производством

2). CRM-систем и программы для бухгалтерии

3). Операционные системы и специализированный soft под нужды организации

4). Создание и продвижение сайтов

5). Создание приложений

6). Анимационный дизайн