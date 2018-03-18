krasnopvicktor

Наша компания достаточно молодая и мы гордимся энергичными, молодыми специалистами. Мы занимаемся созданием проектов по заранее согласованному техническому заданию. На этапе выполнения проекта сообщаем о каждой завершенной стадии, так же вы всегда можете поинтересоваться, по вашему заказу, чем именно занят, на данный момент времени, наш специалист. Предоставляем гарантию и сервисное обслуживание на любое направление.
Мы выполняем проекты по следующим направлениям:
1). Автоматизированные системы управления производством
2). CRM-систем и программы для бухгалтерии
3). Операционные системы и специализированный soft под нужды организации
4). Создание и продвижение сайтов
5). Создание приложений
6). Анимационный дизайн
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