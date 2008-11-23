Детская иллюстрация, открытки, персонажи.
Если Вам нужны сказочные рисунки, добрые и милые персонажи, которые будут дарить убылки всем, кто на них взглянет - с радостью буду сотрудничать.
Работаю только с предоплатой.
Минимальная стоимость одной работы - 100 долларов.
e-mail - [email protected]
msn - [email protected]
icq - 261913365
Портфолио
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