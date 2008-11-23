Детская иллюстрация, открытки, персонажи.

Если Вам нужны сказочные рисунки, добрые и милые персонажи, которые будут дарить убылки всем, кто на них взглянет - с радостью буду сотрудничать.

Работаю только с предоплатой.

Минимальная стоимость одной работы - 100 долларов.

e-mail - [email protected]

msn - [email protected]

icq - 261913365