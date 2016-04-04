Здравствуйте!
Меня зовут Чайка Андрей, я из города Санкт-Петербург, имею 8 лет опыта в web-разработках, дизайне и SEO-продвижении. Постоянно расширяю спектр услуг и, благодаря этому, мои заказчики получают комплексное интернет-решение, не обращаясь к нескольким исполнителям.
Вне зависимости от сложности поставленной задачи, будь то создание или продвижение сайта, увеличение конверсии, реклама и PR вашей организации в Интернете, я тщательно продумаю все этапы реализации. Это позволит нам с самого начала нашего сотрудничества понимать, что должно получиться в конечном итоге, исключая малейшую вероятность того, что ваши ожидания не совпадут с результатом.
Предпочитаю серьезные проекты, с оплатой либо через банковские карты, либо безнал. Если используется Безопасная сделка - еще лучше. Работаю по предоплатной системе (50%) или с поэтапной оплатой.
Преимущества работы со мной:
- Официальное оформление сделки (наличие ИП);
- Предоставляю уникальный графический отчёт о выполненных работах;
- Разрабатываю, как индивидуальные, так и комплексные интернет-решения («под ключ»);
- Специализация на стильном интерактивном дизайне, включающем специальную мобильную версию сайта;
- Большой опыт работы с клиентоориентированными («продающими») сайтами, в разработки внедряются современные маркетинговые инструменты.
При возникновении вопросов по моим услугам и ценам можете обращаться по приведённым контактным данным. В ожидании новых заявок.
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