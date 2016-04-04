Профессионально разрабатываю продающие сайты и интернет-магазины (100% прозрачность). Оставившему заявку сегодня – 1 месяц поддержки сайта в подарок.

Здравствуйте!

Меня зовут Чайка Андрей, я из города Санкт-Петербург, имею 8 лет опыта в web-разработках, дизайне и SEO-продвижении. Постоянно расширяю спектр услуг и, благодаря этому, мои заказчики получают комплексное интернет-решение, не обращаясь к нескольким исполнителям.

Вне зависимости от сложности поставленной задачи, будь то создание или продвижение сайта, увеличение конверсии, реклама и PR вашей организации в Интернете, я тщательно продумаю все этапы реализации. Это позволит нам с самого начала нашего сотрудничества понимать, что должно получиться в конечном итоге, исключая малейшую вероятность того, что ваши ожидания не совпадут с результатом.

Предпочитаю серьезные проекты, с оплатой либо через банковские карты, либо безнал. Если используется Безопасная сделка - еще лучше. Работаю по предоплатной системе (50%) или с поэтапной оплатой.

Преимущества работы со мной:

Официальное оформление сделки (наличие ИП);

Предоставляю уникальный графический отчёт о выполненных работах;

Разрабатываю, как индивидуальные, так и комплексные интернет-решения («под ключ»);

Специализация на стильном интерактивном дизайне, включающем специальную мобильную версию сайта;

Большой опыт работы с клиентоориентированными («продающими») сайтами, в разработки внедряются современные маркетинговые инструменты.

С качеством моих работ – можете ознакомиться в

При возникновении вопросов по моим услугам и ценам можете обращаться по приведённым контактным данным. В ожидании новых заявок.