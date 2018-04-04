Художник оформитель по образованию, иллюстратор, геральдист по призванию. Занимаюсь фотографией, переводами английский, немецкий.

Художник оформитель по образованию, иллюстратор, геральдист по призванию. Занимаюсь фотографией, переводами английский, немецкий. Могу работать как художник по костюмам и декораций для театра и кино.