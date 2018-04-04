kroeker

Крекер kroeker

 
57 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Художник оформитель по образованию, иллюстратор, геральдист по призванию. Занимаюсь фотографией, переводами английский, немецкий.

Художник оформитель по образованию, иллюстратор, геральдист по призванию. Занимаюсь фотографией, переводами английский, немецкий. Могу работать как художник по костюмам и декораций для театра и кино.

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