Большой опыт работы с известными брендами. Комплексный подход.
Создание не просто красивых картинок, а проектов, помогающих клиенту в продвижении его бизнеса.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Парфюм TAU250 просмотров
- Парфюм TAU242 просмотра
- Лифлет для компании ГОТ-строй551 просмотр
- Каталог Куда.Ру. Все развороты293 просмотра
- Каталог Куда.Ру269 просмотров
- Календарь Куда.Ру259 просмотров
- Упаковки для Сети Бюро Путешествий «Куда.ру»314 просмотров
- Оформление магазина Ikerumi285 просмотров
- Рекламные материалы Ikerumi261 просмотр
- Наружная реклама Ikerumi274 просмотра
- Буклет Ikerumi. Все развороты314 просмотров
- Буклет Ikerumi278 просмотров