krul

И Евгений krul

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Большой опыт работы с известными брендами. Комплексный подход.

Создание не просто красивых картинок, а проектов, помогающих клиенту в продвижении его бизнеса.

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