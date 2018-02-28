ksardassik

Опусовичек

Справка: наличие высшего экономического образования, стаж работы в сфере управления персоналом более 6-ти лет.

Как попала во фриланс: Я новичок в данной нише, и поэтому, получив в работу заказ, начинаю читать справочники, и поднимать статьи в научно-технических журналах. Мне очень нравится выбранное мною занятие, и я хочу приносить пользу обществу свои опусами.

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