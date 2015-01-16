ksenia-melanya

медицинский редактор

Работа в книжных издательствах и в журналах (в удаленномрежиме или с частичной занятостью) редактором (и корректором) по медицинской

тематике в течение последних 13 лет. Работа с переводной литературой (англ.).Научный редактор материалов по клиническим испытаниямлекарственных препаратов (перевод с англ.) - агенство; научный редактор

журналов "Спортивное питание и обмен веществ" и "Физическая

активность и здоровье", «Спортивная медицина сегодня» (перевод с англ.,

Канада) (журналы закрыты); редактор научного журнала; редактор в медицинских издательствах (и ветеринария).

Книги: «Практикум по биофизике», «Лекарственные средства», «Учебник по судебной

экспертизе», «Энциклопедия о природе» (пер. с англ.), «Кардиология» в 2-х

томах, «Практикум по фармакологии», «Инфекционные болезни», «Цитология», «Домашний

доктор» (пер. с польского), «Методы диагностики в кардиологии» (пер. с

немецкого)и др.