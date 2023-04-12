kseniyasidorkina

Ксения Сидоркина kseniyasidorkinakseniyasidorkina
22 годаРоссия/Чебоксары
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
SMM-специалист | бренд-стратег
>2 лет веду и продвигаю коммерческие аккаунты в соц.сетях
• Делаю стратегии для вашего успешного бизнеса
• Выстраиваю коммуникацию бренда с его аудиторией на базе соц.сетей, повышаю лояльность и обеспечиваю стабильный поток заявок на продукты/услуги
• Выстраиваю комфортную системную работу с клиентами
• Постоянно прохожу обучения и повышаю свою экспертность
РЕЗЮМЕ: https://private-metatarsal-f5b.notion.site/4c17eeeddc3a401abd3c680437b1da52
КЕЙСЫ: https://docs.google.com/presentation/d/1uh8I9SM8u6b5jRRV05hQ42VY3o16xPaEgBS0cqT655s/edit
ПРАЙС: https://private-metatarsal-f5b.notion.site/24be364792604f2ea36124d32bbb636d
Я против войны в Украине!