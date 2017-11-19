Ксения Косьяненко kskosyanenkokskosyanenko
29 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Качественная вёрстка (HTML5/CSS3, jQuery)
Что использую в работе:
- HTML5/CSS3
- LESS
- Flexbox
- CSS Grid
- Bootstrap Grid
- jQuery (на уровне подключения скриптов)
- Адаптивность
- Резиновая вёрстка
- Кроссбраузерность
- Git
- подключение нестандартных шрифтов
- читабельный код с комментариями
- БЭМ (принципы наименований)
Работаю как по часовой оплате так и по фиксированной.
Как со мной связаться:
Почта: [email protected]
Skype: blitzkrieg_17
Telegram: @kosyanenko_ks
Портфолио
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