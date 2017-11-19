Качественная вёрстка (HTML5/CSS3, jQuery)

Что использую в работе:

HTML5/CSS3

LESS

Flexbox

CSS Grid

Bootstrap Grid

jQuery (на уровне подключения скриптов)

Адаптивность

Резиновая вёрстка

Кроссбраузерность

Git

подключение нестандартных шрифтов

читабельный код с комментариями

БЭМ (принципы наименований)

Работаю как по часовой оплате так и по фиксированной.

Как со мной связаться:

Почта: [email protected]

Skype: blitzkrieg_17

Telegram: @kosyanenko_ks