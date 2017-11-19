kskosyanenko

Ксения Косьяненко kskosyanenko

 
29 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Качественная вёрстка (HTML5/CSS3, jQuery)

Что использую в работе:

  • HTML5/CSS3
  • LESS
  • Flexbox
  • CSS Grid
  • Bootstrap Grid
  • jQuery (на уровне подключения скриптов)
  • Адаптивность
  • Резиновая вёрстка
  • Кроссбраузерность
  • Git
  • подключение нестандартных шрифтов
  • читабельный код с комментариями
  • БЭМ (принципы наименований)

Работаю как по часовой оплате так и по фиксированной.

Как со мной связаться:

Почта: [email protected]

Skype: blitzkrieg_17

Telegram: @kosyanenko_ks

HTMLCSSBootstrapjQueryGit
Портфолио