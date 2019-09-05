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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
Прекрасно справилась с задачей, очень ответственный исполнитель, вносила правки, ждала наши согласования. Всё супер! Рекомендую и сама буду обращаться повторно! Всем доволен весь наш отдел!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Задача была поставлена грамотно и хорошо конкретизирована. Обратная связь была хорошей. Правки вносились по-существу и аргументировано. Спасибо за адекватность! :) и за отличное сотрудничество.