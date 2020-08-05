ksyu_khomenko

Фотограф I Ретушер

Сделаю профессиональную ретушь студийных фотографий, свадебных фото, портфолио, "пластику" фигуры на художественных фото, техническую ретушь (баланс белого, контраст, насыщенность, резкость фото). Никакого "замыливания" и потери качества - только профессиональная аккуратная ретушь. А также подготовка фотографий для виз / паспортов / удостоверений / сертификатов.важно: перед оформлением заказа, отправьте, пожалуйста, исходные материалы для определения уровня сложности.