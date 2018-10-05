kubinec_88

Обработка фотографий.Илюстрации.Презентации.Графика
Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Для продуктивной работы прошу ознакомиться
со схемой работы со мной.
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Вся переписка по проектам ведётся в рамках сервиса weblancer или в личку [email protected].
1) Ознакомление с ТЗ.
2) Выбор исполнителем в проекте или персональный проект.
3) Предоставление макета в оговоренные сроки.
4) Внесение правок.
5) Оплата работы в полном объёме (все комиссии оплачиваются вами).
6) Взаимный обмен отзывами о сотрудничестве.
7) Передача исходников с проименованными слоями, папками.