Сертифицированный трафиколог, настройка трафика через фейсбук

Что уникального: целевой трафик под ключ, настройка рекламной компании от А до Я, 100% гарантия результата, работаем за % от бюджетаЧем лучше других: 24/7 на связи, ежедневно готовлю отчет, ориентирован на ваш результат и долгосрочное сотрудничество, делаю быструю и эффективную настройку, работаю за 10% от рк бюджета.Почему у меня: провожу тесты на этапе запуска компании, никаких сливов бюджета, прошел обучение по направлению таргета и арбитража, работаю с крупными маркетологами, даю ежедневную аналитику и отчетность по рекламе, и т.д.