kudinova1994

О себе:
Здравствуйте!
Я студентка и ищу для себя как постоянную удаленную работу, так и проекты.
Что я умею?
По профессии я сценограф и аниматор. Это значит, что могу делать
-раскадровки(умею,люблю,практикую)
-иллюстрации(любой сложности и техники)
-портреты
-digital paint ( Adobe Photoshop)
-открытки,картинки и любой другой стафф, когда нужно что-то нарисовать.
-2D анимация, работаю в таких программах,как Adobe AfterEffects, TVpaint
Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/zzzudukab7ec
Конечно же,я уверенный пользователь ПК, могу хорошо писать( и быстро печатать) и есть свободное время для работы!
А я еще я хорошо говорю по-чешски и знаю немного английский.