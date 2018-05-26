kudinova1994

О себе:

Здравствуйте!

Я студентка и ищу для себя как постоянную удаленную работу, так и проекты.

Что я умею?

По профессии я сценограф и аниматор. Это значит, что могу делать

-раскадровки(умею,люблю,практикую)

-иллюстрации(любой сложности и техники)

-портреты

-digital paint ( Adobe Photoshop)

-открытки,картинки и любой другой стафф, когда нужно что-то нарисовать.

-2D анимация, работаю в таких программах,как Adobe AfterEffects, TVpaint

Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/zzzudukab7ec

Конечно же,я уверенный пользователь ПК, могу хорошо писать( и быстро печатать) и есть свободное время для работы!

А я еще я хорошо говорю по-чешски и знаю немного английский.