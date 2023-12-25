Я — досвідчена текстова письменниця із багаторічним досвідом у створенні різноманітних текстів для різних цільових аудиторій. Мої навички включають копірайтинг, створення контенту для веб-сайтів, переклад, редагування та адаптацію тексту під різні стилі і формати (українською, російською та англійською мовами).

Навички:

Відмінне володіння мовою, граматика та стилістика.

Здатність працювати з великим обсягом інформації та встановлювати пріоритети.

Вміння швидко навчатися і адаптуватися до різних галузей та тем.

Відмінні комунікаційні навички та вміння співпрацювати в команді.

Портфоліо: Приклади моєї роботи можуть бути надані за запитом.

Я пристрасно віддана своєму ремеслу текстового письменника і завжди готова взяти на себе нові проекти і виклики. Мої навички і досвід дозволяють мені створювати якісний та привабливий контент для задовільнення потреб клієнтів та читачів.