Я — досвідчена текстова письменниця із багаторічним досвідом у створенні різноманітних текстів для різних цільових аудиторій. Мої навички включають копірайтинг, створення контенту для веб-сайтів, переклад, редагування та адаптацію тексту під різні стилі і формати (українською, російською та англійською мовами).
Навички:
Відмінне володіння мовою, граматика та стилістика.
Здатність працювати з великим обсягом інформації та встановлювати пріоритети.
Вміння швидко навчатися і адаптуватися до різних галузей та тем.
Відмінні комунікаційні навички та вміння співпрацювати в команді.
Портфоліо: Приклади моєї роботи можуть бути надані за запитом.
Я пристрасно віддана своєму ремеслу текстового письменника і завжди готова взяти на себе нові проекти і виклики. Мої навички і досвід дозволяють мені створювати якісний та привабливий контент для задовільнення потреб клієнтів та читачів.
Портфолио
- The Principles of Holistic Nursing Care.нет просмотров
- Ранок собаки. Необхідні ритуалинет просмотров
- The Intricate Dance between Leadership and Bankruptcyнет просмотров