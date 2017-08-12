Качество - моя привычка!

На протяжении последних 3-х лет я работал как графический и веб-дизайнер и с тех пор я имел дело с различными проектами из разных областей бизнеса– компаний разработчиков программного обеспечения, образовательных программ, медиа-студий и т.д. Соответственно моей почасовой ставке – Я работаю быстро и качественно. Так, со мной вы сэкономите свое время,

деньги и останетесь довольны моей работой!.