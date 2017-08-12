Качество - моя привычка!
На протяжении последних 3-х лет я работал как графический и веб-дизайнер и с тех пор я имел дело с различными проектами из разных областей бизнеса– компаний разработчиков программного обеспечения, образовательных программ, медиа-студий и т.д. Соответственно моей почасовой ставке – Я работаю быстро и качественно. Так, со мной вы сэкономите свое время,
деньги и останетесь довольны моей работой!.
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
8 лет назад
Работать с Дмитрием - сплошное удовольствие - оперативность, заинтересованность в работе, интересные идеи и советы, плюс понимание - что может быть лучше! На все свои вопросы по ходу проекта я тут же получал ответ. Безусловно всем рекомендую и сам буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Спасибо, за интересную работу)
$100
10 баллов
8 лет назад
Дмитрий действительно знаток своего дела, с которым по правду приятно сотрудничать. Работа была выполнина вовремя и четко по ТЗ. Настоятельно рекоменду Дмитрия как дизайнера для вашего сайта!
Ответный отзыв
Спасибо за задание) Очень приятно было работать