kulakov26

Дмитрий Кулаков kulakov26

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Качество - моя привычка!

На протяжении последних 3-х лет я работал как графический и веб-дизайнер и с тех пор я имел дело с различными проектами из разных областей бизнеса– компаний разработчиков программного обеспечения, образовательных программ, медиа-студий и т.д. Соответственно моей почасовой ставке – Я работаю быстро и качественно. Так, со мной вы сэкономите свое время,

деньги и останетесь довольны моей работой!.

Отзывы заказчиков

glebzah
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта визитки
Работать с Дмитрием - сплошное удовольствие - оперативность, заинтересованность в работе, интересные идеи и советы, плюс понимание - что может быть лучше! На все свои вопросы по ходу проекта я тут же получал ответ. Безусловно всем рекомендую и сам буду обращаться ещё.
Спасибо, за интересную работу)
Ответный отзыв
UraPant
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта
Дмитрий действительно знаток своего дела, с которым по правду приятно сотрудничать. Работа была выполнина вовремя и четко по ТЗ. Настоятельно рекоменду Дмитрия как дизайнера для вашего сайта!
Спасибо за задание) Очень приятно было работать
Ответный отзыв