Ищу удалённую работу по разработке программного обеспечения для малого бизнеса: учётные программы, базы данных, складской учёт и т.п. под Windows. Средства разработки - Visual Basic+ADO+БД Access, C#,.NET2.0, MS SQL 2005. Сейчас осваиваю PosgreSQL.

Некоторые мои работы можно посмотреть на сайте http://sbs-it.zp.ua

От себя гарантирую качественную работу + поддержку в течение всего времени эксплуатации програмы. Цены более чем приемлемые. В зависимости от уровня сложности - 300-3000$.

Зарегистрирован частным предпринимателем - т.е. если заказчик находится на территории Украины - всё оформляется официально - счёт, акт выполненых работ, лицензионное соглашение.