Дизайн сайтов

Проработав 1,5 года в интернет-журнале дизайнером инфографики, от работы которой я получала настоящее удовольствие я поняла, что этого становится недостаточно и все больше и больше меня манит в сферу веб-дизайна,

поэтому я тут, чтобы углубиться в эту область с головой.

Сделаю дизайн сайта, соблюдая сроки и все ваши пожелания.