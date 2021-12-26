Дизайн сайтов
Проработав 1,5 года в интернет-журнале дизайнером инфографики, от работы которой я получала настоящее удовольствие я поняла, что этого становится недостаточно и все больше и больше меня манит в сферу веб-дизайна,
поэтому я тут, чтобы углубиться в эту область с головой.
Сделаю дизайн сайта, соблюдая сроки и все ваши пожелания.
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Портфолио
- Дизайн сайта косметики20 просмотров
- Дизайн для спортивного магазина37 просмотров
- Дизайн лендинга для строительной компании22 просмотра