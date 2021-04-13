Город Днепр(Днепропетровск)Макаров Игорь Викторович.тел.0676813820.Образование высшее.Инженер- электронщик.Занимался разработкой устройств на микроконтроллерах Pic,AVR,STM32.Языки С,Basic.Знаю P-cad,DipTrace,Sprint-Layout,visual studio. Могу сотрудничать в разработках программного обеспечения и отладке в том числе и удаленно.Оплата договорная по результату выполненой работы.(Основные разработки:системы снего и ледостаивания,терморегуляторы,защитные устройства по току и напряжению,расходомеры топлива,"звездное небо" для подвесных потолков,GSM сигнализация,контролеры стиральных машинок для организации автоматических прачечечных,зарядные устройства.)