Здравствуйте! Я начинающий копирайтер, но хочу сделать копирайтинг основным занятием. Выполняю заказы с полным погружением в суть и качеством 150%.
Знаний никогда не бывает много) Нахожусь в постоянном процессе расширения кругозора, но пишу статьи на различные темы. Ответственно подхожу к любой работе, всегда выполняю в срок, и прилагаю все усилия для написания максимально качественных и информативных статей.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Написание статей
Желаю успехов в работе с учетом пожеланий заказчика. Удачи.