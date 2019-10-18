Здравствуйте! Я начинающий копирайтер, но хочу сделать копирайтинг основным занятием. Выполняю заказы с полным погружением в суть и качеством 150%.

Знаний никогда не бывает много) Нахожусь в постоянном процессе расширения кругозора, но пишу статьи на различные темы. Ответственно подхожу к любой работе, всегда выполняю в срок, и прилагаю все усилия для написания максимально качественных и информативных статей.