kuzmischeva

Сделаю продающие баннеры с сочной начинкой
Привет! Меня зовут Юля, и я делаю продающие баннеры
Есть идеи, мысли, предложения по своей нише? — пиши в личные сообщения, обсудим.
Обращаясь ко мне, ты получишь:
Проработанный дизайн листовки/баннера, основанный на твоих предпочтениях и современных тенденциях
Поддержку в любой удобной соцсети каждый день в рабочее время
Работа в максимально сжатые сроки
Приятные бонусы постоянным клиентам
Заинтересовало? Пиши в личку, поговорим!
Контакты
Почта — [email protected]
Telegram — +7 961 596 79 80
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