kuzmischeva

Сделаю продающие баннеры с сочной начинкой

Привет! Меня зовут Юля, и я делаю продающие баннеры

Есть идеи, мысли, предложения по своей нише? — пиши в личные сообщения, обсудим.

Обращаясь ко мне, ты получишь:

 Проработанный дизайн листовки/баннера, основанный на твоих предпочтениях и современных тенденциях

 Поддержку в любой удобной соцсети каждый день в рабочее время

 Работа в максимально сжатые сроки

 Приятные бонусы постоянным клиентам

Заинтересовало? Пиши в личку, поговорим!

Контакты

Почта — [email protected]

Telegram — +7 961 596 79 80