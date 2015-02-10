kvndnepr

Владимир Кузиченко kvndnepr

 
63 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Колоризация чёрно-белых иллюстраций ( в векторе Adobe Illustrator ) Разработка логотипов в векторе Вёрстка в InDesign

[email protected]  пожалуйста все контакты по почте

Колоризация чёрно-белых иллюстраций  ( в векторе Adobe Illustrator )

Векторизация изображений  ( Adobe Illustrator )

Разработка логотипов в векторе

Создание рисунков, иллюстраций, скетчей

Реставрация печатной продукции в векторе с последующей вёрсткой

Создание портретов

Разработка 3д моделей, КД, ТД, планировок, чертёжно-технологической документации

Ретушь фото

[email protected]   пожалуйста все контакты по почте