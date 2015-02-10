Колоризация чёрно-белых иллюстраций ( в векторе Adobe Illustrator ) Разработка логотипов в векторе Вёрстка в InDesign
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Колоризация чёрно-белых иллюстраций ( в векторе Adobe Illustrator )
Векторизация изображений ( Adobe Illustrator )
Разработка логотипов в векторе
Создание рисунков, иллюстраций, скетчей
Реставрация печатной продукции в векторе с последующей вёрсткой
Создание портретов
Разработка 3д моделей, КД, ТД, планировок, чертёжно-технологической документации
Ретушь фото
[email protected] пожалуйста все контакты по почте