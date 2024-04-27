Дизайнер интерьера и экстерьера
Привет! Меня зовут Святослав, и я архитектор и дизайнер интерьера с более чем 7-летним опытом работы. За это время я создал и воплотил в жизнь более 150 проектов - частные дома, жилые комплексы, бизнес и торговые центры. Мой опыт в дизайне интерьера также впечатляет - более 200.000 квадратных метров оформленных квартир, жилых и коммерческих объектов. Сотрудничая со мной, вы можете быть уверены в получении результатов высочайшего качества. Не упустите возможность заказать проект у меня и увидеть, насколько круто и профессионально может быть ваш интерьер или экстерьер!
Портфолио
- Развязка в г. Шымкент (Казахстан)нет просмотров
- Павильон Фаст Фуда с летникомнет просмотров
- Проект-предложение Торгового центра в г. Туркестаннет просмотров
- Реставрация панельного дома в г. Таразнет просмотров
- Первая IT школа в Казахстане, в городе Шымкентнет просмотров
- Рендеры подъездов ( МОПы) в городе Шымкент ( Казахстан)нет просмотров
- Выставочный центр в городе Шымкентнет просмотров
- Дизайн интерьера квартиры в Астаненет просмотров
- Проект Павильона фаст фуда в г. Алматынет просмотров
- Москва- мини конференц залнет просмотров
- Мини конференц зал в Москвенет просмотров
- Офис в Москвенет просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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$10/час
от $100от 3 дней
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