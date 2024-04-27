Дизайнер интерьера и экстерьера

Привет! Меня зовут Святослав, и я архитектор и дизайнер интерьера с более чем 7-летним опытом работы. За это время я создал и воплотил в жизнь более 150 проектов - частные дома, жилые комплексы, бизнес и торговые центры. Мой опыт в дизайне интерьера также впечатляет - более 200.000 квадратных метров оформленных квартир, жилых и коммерческих объектов. Сотрудничая со мной, вы можете быть уверены в получении результатов высочайшего качества. Не упустите возможность заказать проект у меня и увидеть, насколько круто и профессионально может быть ваш интерьер или экстерьер!