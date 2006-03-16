Закончил Воронежский государственный университет (ВГУ), магистратуру по специальности "Радиофизика и электроника".

1995г. - инженер Отдела информатизации управленческих структур ВГУ

1999г. - начальник отдела Информатизации управления Центра компьютерных технологий (ЦКТ) ВГУ.

2002г. - заместитель директора Центра компьютерных технологий ВГУ.

2004г. - директор Центра компьютерных технологий ВГУ.

Направления деятельности ЦКТ: проектирование, монтаж и настройка компьютерных сетей, управление сетями, проектирование и разработка программного обеспечения для автоматизации управления организацией.

Технологии: Delphi, VC++, PHP, Oracle.