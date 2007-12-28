Профессиональный опыт
февраль 2007 - декабрь 2007 – Комитет по делам записи актов гражданского состояния.
Специалист 1 категории
• Обязанности: разработка, создание, сопровождения дополнительных программных модулей для программы АИС ЗАГС, поддержка пользователей (горячая линия).
ноябрь 2004 - январь 2007, Карельский государственный педагогический университет, Центр Информационных Технологий
Ведущий программист (Веб мастер)
• Обязанности: разработка, создание и сопровождение сайтов университета; разработка и создание мультимедийных дисков
сентябрь 2003 – август 2004, ГорГаз (респ.Карелия, г.Петрозаводск)
Программист
• Обязанности: закупка новой техники, ремонт и консультации по имеющейся технике
Основные навыки
Хорошо владею (опыт работы): HTML-верстка руками (+CSS), Perl (написание скриптов для администрирования различных разделов сайтов, работа с БД MySQL), SSI (хороший опыт шаблонного представления сайта), SQL(вложенные запросы различной сложности) и PHP (поверхностно), PL/SQL developer, Oracle Developer (Oracle forms - создание форм с различным функционалом и выходными данными, как под Windows, так и под Unix системами).
Отличное владение ПК: Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Visio, Outlook Express, Internet Explorer, Photoshop/ImageReady, CorelDraw
Знание железа.
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