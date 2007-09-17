г.Люботин

пер.Военный,3

Моб. Тел. 8(050)69-62-160

e-mail: [email protected]

Вшивенко Татьяна Александровна

Сведения о себе

*Год и место рождения: 1981 г. Харьковская обл. г. Первомайский

*Проживание: г.Харьков ул. Блюхера, 24А,кв.51

*Семейное положение: не замужем

*Образование 1996-2001гг. Харьковское Художественное Училище.

*Факультет: живопись

Специальность: живописец-педагог ДХШ.

2001-2007 гг. Харьковская Академия Дизайна и Искусств.

*Факультет: изобразительное искусство.

*Специальность: монументальная живопись.

*Профессиональный опыт 2002-2005 г.г. Харьков РАНОК, ФАВОР, ШКОЛА (издательства детской, учебной, литературы).

-художник-иллюстратор .

2005 г. г. Харьков PIPE (студия компьютерных игр)

-дизайнер-текстуровщик

Патенты и дипломы 2001г. Диплом младшего специалиста. Тема «ТАНЕЦ». Защитила на «отлично».

*Знание языков английский язык (со словарём).

*Дополнительно Знакома с программами COREL,ADOBE ILLUSTRATOR,3dmax.

Профессиональные знания ADOBE PHOTOSHOP.

Цель Профессиональный рост и собственная реализация.

Интересы и увлечения Спорт, компьютер, туризм.