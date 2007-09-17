г.Люботин
пер.Военный,3
Моб. Тел. 8(050)69-62-160
e-mail: [email protected]
Вшивенко Татьяна Александровна
Сведения о себе
*Год и место рождения: 1981 г. Харьковская обл. г. Первомайский
*Проживание: г.Харьков ул. Блюхера, 24А,кв.51
*Семейное положение: не замужем
*Образование 1996-2001гг. Харьковское Художественное Училище.
*Факультет: живопись
Специальность: живописец-педагог ДХШ.
2001-2007 гг. Харьковская Академия Дизайна и Искусств.
*Факультет: изобразительное искусство.
*Специальность: монументальная живопись.
*Профессиональный опыт 2002-2005 г.г. Харьков РАНОК, ФАВОР, ШКОЛА (издательства детской, учебной, литературы).
-художник-иллюстратор .
2005 г. г. Харьков PIPE (студия компьютерных игр)
-дизайнер-текстуровщик
Патенты и дипломы 2001г. Диплом младшего специалиста. Тема «ТАНЕЦ». Защитила на «отлично».
*Знание языков английский язык (со словарём).
*Дополнительно Знакома с программами COREL,ADOBE ILLUSTRATOR,3dmax.
Профессиональные знания ADOBE PHOTOSHOP.
Цель Профессиональный рост и собственная реализация.
Интересы и увлечения Спорт, компьютер, туризм.