Профессиональные юридические услуги

-составление заявлений, жалоб, обращений в органы государственной власти

(Президента Украины, Премьер-министра Украины и других), органов местного

самоуправления;-консультации по уголовным производствам (делах), написанные жалоб на действия прокурора,следователя; апелляционное и кассационное обжалование решений суда (приговоров,

определений);-консультации по вопросам исполнения решений суда, обжалование действий

государственных исполнителей;-консультации по делам об административных правонарушениях; обжалования

постановлений по делам об административных правонарушениях, в том числе по

делам о нарушении правил дорожного движения;-консультации в сфере применения земельного законодательства, обжалование

действий должностных лиц отделов Держгеокадастра; -консультации в сфере применения налогового законодательства, обжалование

действий должностных лиц органов Фискальной службы Украины; -консультации в сфере применения трудового законодательства, восстановление

нарушенных трудовых прав, взыскании невыплаченной заработной платы, обжалование

незаконного увольнения и т.д.; -консультации в сфере применения законодательства о страховой деятельности,

взыскании страховой выплаты;- консультации в сфере предпринимательства; открытие, закрытие субъекта предпринимательской деятельности, составление учредительных документов;- консультации в сфере семейных отношений, наследования, жилищных отношений и тому подобное.