Сложно назвать точную дату рождения Студии Интернет Проектов. Ориентировочно, это где-то 2001-2002 год. Именно в это время стала формироваться наша команда IT-профессионалов.

Команда собрана не только из Днепропетровска, но и из Киева, Кривого Рога, Запорожья. Каждый из нас является профессионалом в своей области.

За время существования, мы успели создать около 30 сайтов. И это только проекты совместного изготовления. У каждого за это время появилось минимум такое же число личных достижений.

Помимо создания коммерческих сайтов, студния занимается развитием социальных интернет-проектов, которых тоже появилось большое количество. На этих проектах, помимо всего прочего, мы отрабатываем технологии интернет-рекламы и продвижения сайтов, изучая новые методики и проверяя актуальность старых.

Доверив нам решение своих проблем, вы отдадите их в надежные руки профессионалов.