Мне 38 лет. Мамочка во втором декрете. Считаю, что могу писать, но опыта копирайтера/рерайтера на данном ресурсе пока не имею (пробы пера на аналогичном ресурсе начаты). Хочу попробовать зарабатывать своим умом в этой области. Начну с уровня новичка, преимущественно по следующим темам: строительство и ремонт, бизнес и кредиты, туризм и отдых, здоровье, дети. Почему именно эти темы, и почему я считаю, что смогу их осветить? Немного фактов из личной жизни: закончила инженерно-строительный институт по специальности "инженер-экономист", работаю по экономической специальности на производстве второй десяток лет, и, как вы уже поняли, состоялась как мать. Что же касается остального, то как хранительница домашнего очага живо интересуюсь вопросами и ремонта жилья, и дизайна, и семейного досуга и отдыха. Вопросы здоровья тоже немаловажная для меня тема. Так что практические навыки имеются, теорию по теме при необходимости изучим, ну а самое главное - присутствует желание работать!