lalena_chehonte

Статьи в английском стиле. Пунктуальность, эрудиция, юмор и слог.

Хотите почувствовать настоящее качество английского мастерства самой культурной нации в мире?

Пишущий преподаватель английского языка, знающий принципы «джентльменского поведения» предлагает свои услуги для сотрудничества, построенные на взаимном уважении и цивилизованном доверии.

Вы получите работу, выполненную в деловом английском стиле, отличительной чертой которого является стабильность и постоянство качества во всех текстах.

Мои тексты самобытны по структуре, оригинальны по стилю и индивидуальны по слогу. Они отлично выделяются в огромной многоликой толпе английской логичностью, интересным повествованием, подачей информации и неожиданным, ведущем читателя к размышлению, финалом. Они написаны грамотным, литературным языком. И вместе с тем, легки и доступны в восприятии.

Они могут быть не лишены английского юмора, если вы это одобряете.

В доказательство наших долгосрочных, по-английски джентльменских и взаимовыгодных отношений, каждая 5 статья для вас – бесплатно.

Основное направление моих публикаций: английский язык, психология и личностный рост, животный и растительный мир, домашнее хозяйство, сайтостроение и инфобизнес.

Работаю в различных жанрах: статья-инструкция, статья-описание, статья-проблема, статья-отзыв. Хорошо знаю принципы поисковой оптимизации и работаю с ключевыми словами.

Цены за 1000 знаков без пробелов:

Авторская статья: 150 рублей

SEO-статья: 200 рублей.

Работа организовывается следующим образом:

СБР или 40% предоплата.

В случае, если моя работа не будет соответствовать вашим требованиям, то работа будет исправлена, в противном случае, если мы не достигнем согласия, я возвращаю выплаченную сумму.

Свяжитесь со мной прямо сейчас и мы начнем сотрудничество.

Электронный адрес: [email protected]

Skype: kindirina

ICQ: 682244833