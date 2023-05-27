lamazverka

Татьяна Дусина lamazverka

 
45 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Иллюстрации и персонажи

Рисую иллюстрации, разрабатываю персонажей, делаю коллажи.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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