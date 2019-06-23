Прошла курс Марии Солодар и успешно настраиваю Воронки продаж. Курс от SendPulse по email маркетингу. Работаю с AdobePhotoshop и Фигма. Создаю сайты на Тильда и Вордпрес. Изучаю интернет маркетингу от Coursera института БМ.
Ведение социальныхсетей! Ведение Facebook (Фэйсбук) Инстаграм
Instagram русском, украинском языках.
СТОИМОСТЬУСЛУГ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ПРОЕКТА.
Цены:Постыв Фб и Инстаграм 31 шт - 3000 грн на русскомили украинском.
Свяжитесьсо мной по почте, Вайбер 0502625610 , телеграмм
+30964586720
Ватсап +30964586720Могубыть не на связи по телефону 0502625610
Продвижениеаккаунта Инстаграм:-правильное оформление профиля, шапки,
постов;-таргетированная реклама в Инстаграм и
Фэйсбук, создание кампаний и объявлений,
ведение аналитики;-регулярное ведение Инстаграм, создание
постов;-Создание и продвижение новых страниц-Написание контента, модерация комментариев-Создание и постинг новостного,
развлекательного, рекламного контента.-Настройкаи запуск таргетированной рекламы в Ads
Facebook и Instagram.-Отбораккаунтов по максимально широкой базе
- геолокация, конкуренты, группы вк,
хэштеги.-Мониторингпроцесса продвижения, навык сбора и
анализа данных -Увеличениечислареальных (не ботов) подписчиков (100%) -Знаниеи использование пользовательских
методик работы в Instagram.-Пониманиелимитов действий на запросы различного
характера.-Знание причин"бана" в сети Большая база сервисов,
софтов, аналитики и сторонних программ
помогающих в работе с Instagram.-Отсеиваниеи фильтрация аудитории (на количество
подписчиков, подписок, аватарку,
количество дней последней записи, пол.)
-Регулярночитаю свежие новости о Instagram прохожуонлйн курсы создаю свой онлан курс о
работе в Инстаграм.Монтажемвидеоликовв AdobePremiere Pro иInShot.Владеюфоторедакторами Photoshop и Lightroom имного других момильных редакторов.
Создание анимации.Созданиеобложек, банеров.
Курс от SendPulse по email Мои навыки:
- Настройка automation и automation серии писем.)
- Создание шаблонов писем (в стандартном сервисе)
- Создание и настройка с нуля аккаунта в сервисе
рассылок для Вашей компании.
- Настройка внутренних страницы (sign up, unsubscribe),
добавление подписчиков и/или заливка
базы
- Знаю какие письма и для чего нужны
знание офисных программ (Microsoft Word, Excel,Power Point, эл. Почта1, С8.2, МЕДОК,Клиент Банк , монтирую видео Adobe Premiere Pro, Spy Words, Google Ads,
Яндекс метрика, Tilda, SRMсистемы.) Высшее образование экономика и маркетинг. 8 лет работала глав бухгалтером.