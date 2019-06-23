Делаю сайты, обложки, логотипы, SEO оптимизация, СММ маркетинг, ведение и продвижение Инстаграм, Ютуб канала

Прошла курс Марии Солодар и успешно настраиваю Воронки продаж. Курс от SendPulse по email маркетингу. Работаю с AdobePhotoshop и Фигма. Создаю сайты на Тильда и Вордпрес. Изучаю интернет маркетингу от Coursera института БМ.

Ведение социальныхсетей! Ведение Facebook (Фэйсбук) Инстаграм

Instagram русском, украинском языках.

СТОИМОСТЬУСЛУГ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ПРОЕКТА.

Цены:Постыв Фб и Инстаграм 31 шт - 3000 грн на русскомили украинском.

Свяжитесьсо мной по почте, Вайбер 0502625610 , телеграмм

+30964586720

Ватсап +30964586720Могубыть не на связи по телефону 0502625610

Продвижениеаккаунта Инстаграм:-правильное оформление профиля, шапки,

постов;-таргетированная реклама в Инстаграм и

Фэйсбук, создание кампаний и объявлений,

ведение аналитики;-регулярное ведение Инстаграм, создание

постов;-Создание и продвижение новых страниц-Написание контента, модерация комментариев-Создание и постинг новостного,

развлекательного, рекламного контента.-Настройкаи запуск таргетированной рекламы в Ads

Facebook и Instagram.-Отбораккаунтов по максимально широкой базе

- геолокация, конкуренты, группы вк,

хэштеги.-Мониторингпроцесса продвижения, навык сбора и

анализа данных -Увеличениечислареальных (не ботов) подписчиков (100%) -Знаниеи использование пользовательских

методик работы в Instagram.-Пониманиелимитов действий на запросы различного

характера.-Знание причин"бана" в сети Большая база сервисов,

софтов, аналитики и сторонних программ

помогающих в работе с Instagram.-Отсеиваниеи фильтрация аудитории (на количество

подписчиков, подписок, аватарку,

количество дней последней записи, пол.)

-Регулярночитаю свежие новости о Instagram прохожуонлйн курсы создаю свой онлан курс о

работе в Инстаграм.Монтажемвидеоликовв AdobePremiere Pro иInShot.Владеюфоторедакторами Photoshop и Lightroom имного других момильных редакторов.

Создание анимации.Созданиеобложек, банеров.

Курс от SendPulse по email Мои навыки:

Настройка automation и automation серии писем.)

Создание шаблонов писем (в стандартном сервисе)

Создание и настройка с нуля аккаунта в сервисе рассылок для Вашей компании.

Настройка внутренних страницы (sign up, unsubscribe), добавление подписчиков и/или заливка базы

Знаю какие письма и для чего нужны

знание офисных программ (Microsoft Word, Excel,Power Point, эл. Почта1, С8.2, МЕДОК,Клиент Банк , монтирую видео Adobe Premiere Pro, Spy Words, Google Ads,

Яндекс метрика, Tilda, SRMсистемы.) Высшее образование экономика и маркетинг. 8 лет работала глав бухгалтером.